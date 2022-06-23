Засуджений в «днр» полонений британець повідомив, що його скоро стратять

Британський доброволець Ейден Аслін, якого засудили в «днр» до смертної кари, повідомив рідним, що його скоро стратять.
Про це пише ВВС.
Аслін зміг звʼязатися з рідними і розповів, що найближчим часом російські бойовики виконають рішення так званого «суду». Він також розповів, що, за словами окупантів, британська сторона не вела переговори з «днр» щодо його долі.
«Ейден був дуже засмучений, коли сьогодні вранці подзвонив своїй матері. Ейден сказав, що «днр» повідомила йому, що ніхто з Великої Британії не вступав у контакт і що він буде страчений», — розповіла бабуся Асліна Памела Холл.
Тим часом адвокат одного із засуджених іноземців, які воювали за Україну, повідомила, що вони мають намір подати апеляцію на рішення «суду». У разі відмови вони проситимуть про помилування.
- 28-річний Ейден Аслін, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер і 21-річний підданий Марокко Брагім Саадун офіційно служили в ЗСУ. Їх взяли в полон у Волновасі 12 березня. 9 червня «верховний суд днр» виніс їм вирок — розстріл.
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Окрім цього, вони захищені Женевською конвенцією.