Засуджений в «днр» полонений британець повідомив, що його скоро стратять

Британський доброволець Ейден Аслін, якого засудили в «днр» до смертної кари, повідомив рідним, що його скоро стратять.

Про це пише ВВС.

Аслін зміг звʼязатися з рідними і розповів, що найближчим часом російські бойовики виконають рішення так званого «суду». Він також розповів, що, за словами окупантів, британська сторона не вела переговори з «днр» щодо його долі.

«Ейден був дуже засмучений, коли сьогодні вранці подзвонив своїй матері. Ейден сказав, що «днр» повідомила йому, що ніхто з Великої Британії не вступав у контакт і що він буде страчений», — розповіла бабуся Асліна Памела Холл.

Тим часом адвокат одного із засуджених іноземців, які воювали за Україну, повідомила, що вони мають намір подати апеляцію на рішення «суду». У разі відмови вони проситимуть про помилування.