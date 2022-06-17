Європейський суд з прав людини закликав росію не допустити страти марокканського бійця, який воював за Україну

Європейський суд з прав людини в проміжному рішенні заявив, що росія не має допустити смертної кари громадянина Марокко Брагіма Саадуна, якого у «днр» засудили до розстрілу.

Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 16 червня.

Суд вказав, зокрема, уряду росії, що він повинен забезпечити, щоб смертний вирок не був виконаний, а також:

забезпечити належні умови його утримання під вартою;

надати йому будь-яку необхідну медичну допомогу та ліки.

Суд попросив уряд росії надати інформацію протягом двох тижнів, щоб показати, які дії та заходи вжили органи влади для забезпечення дотримання прав Брагіма Саадуна.

Брагім Саадун є громадянином Марокко, у 2019 році він переїхав до України для навчання в Києві. У листопаді 2021 року він залишив Київ для проходження військової підготовки, а потім його направили до складу 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України в Маріуполі Донецької області. 13 квітня 2022 року росія повідомила, що 1 026 українських військових цієї бригади добровільно склали зброю та здалися.

9 червня 2022 року «суд днр» засудив його до смертної кари (і ще двох британців). 14 червня 2022 року представник Брагіма Саадуна (батько) звернувся до Європейського суду з питань людини з проханням забезпечити дотримання його прав.