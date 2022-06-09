Україна прокоментувала смертні вироки, які в «днр» винесли іноземним військовим

Міністерство закордонних справ України прокоментувало «смертний вирок», який незаконний суд «днр» виніс трьом полоненим іноземцям, які воювали у складі Збройних сил України.

Так, у коментарі «Радіо Свобода» речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених. Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження.