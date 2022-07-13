Уряд виділив майже 300 млн гривень на відновлення ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуку

Кабінет міністрів України виділив майже 300 мільйонів гривень на ремонт ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуку. Їх мають відновити до опалювального сезону.

Про це заявив премʼєр Денис Шмигаль та пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

«Під час візиту на Чернігівщину відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими», — зазначив Шмигаль.

Також у Мінгромад розповіли, що Полтавська ОВА отримає 100 мільйонів гривень на відновлення ТЕЦ у Кременчуку, а Сумська ОВА — 86 мільйонів на відновлення ТЕЦ в Охтирці. Місцева влада повинна зробити це до настання холодів.