Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів

Україна домовилась із Францією про передачу 36 легкозбірних мостів. Їх встановлять на місці знищених під час бойових дій мостів.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

«Разом із французьким урядом і Федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі», — сказав він.

За його словами, уже наприкінці липня до України приїдуть фахівці, які визначать, які саме мости необхідні. Також розглядається можливість локалізувати підприємство з виготовлення таких мостів в Україні.

Кулеба нагадав, що компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.