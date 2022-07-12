Війна. Україна повернула тіла 30 загиблих воїнів, окупанти завдали масованих ракетних ударів по Харкову та Миколаєву, а ЗСУ продовжують нищити російські склади боєприпасів. День 140: онлайн «Бабеля»

В Україну повернули тіла 30 полеглих захисників. Їх передадуть сімʼям для гідного поховання. Армія росії вже котрий день поспіль обстрілює житлові райони Миколаєва та Харкова. За добу росіяни випустили по цих містах понад 25 ракет. Українські військові підтвердили, що знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Крім того, в окупованому Донецьку в Петровському районі, імовірно, вибухає ще один склад боєприпасів. Про головні події сто сорокового дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 12 липня — тут).