ЗСУ підтвердили знищення складу боєприпасів у Новій Каховці. Також українські військові захопили російську техніку на півдні

Українські військові підтвердили знищення складу боєприпасів росіян у Новій Каховці. Загалом на півдні України за добу ліквідували понад 50 окупантів.

Про це пише Оперативне командування «Південь» у своєму Facebook.

«За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю «Мста-Б», міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці», — йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що українські штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. А гелікоптери вдарили по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

Крім цього, під час розвідки району біля звільненого села Потьомкіне українські військові виявили покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д. Цю техніку використають для потреб ЗСУ.