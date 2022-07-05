Суд заборонив Компартію України

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність Комуністичної партії України.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, заборонивши діяльність партії в Україні, а її кошти і активи (обласних, міських, районних організацій, осередків та структурних утворень) передав у власність держави.
Повний текст рішення буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради.
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та Партія шарія. Після цього діяльність ОПзЖ припинили у Верховній Раді та в низці міськрад.
- Згодом суди почали забороняти проросійські партії. Наразі під забороною Партія шарія, партія «Соціалісти», «Опозиційний блок», «Русь Єдина», яка раніше називалася Партія політики путіна, Прогресивна соціалістична партія, партія «Наші» та інші.