Суд заборонив «Прогресивну соціалістичну партію». Її очолювала Наталія Вітренко

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив «Прогресивну соціалістичну партію України». Її заснувала та очолювала екснардеп Наталія Вітренко.

Про це пише суд у своєму Facebook.

«Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії «Прогресивна соціалістична партія України»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться у повідомленні.

Водночас сама партія подала зустрічний позов до Мінʼюсту та СБУ, але суд відмовив у задоволенні цього позову.

«Прогресивна соціалістична партія» була заснована Наталією Вітренко у 1996 році. Вона послідовно виступала проти вступу України до ЄС та НАТО, та за союз із росією та білоруссю. Також у програмі партії є низка пунктів про повернення багатьох радянських норм і запровадження російської мови другою державною.