Суд заборонив проросійську партію «Соціалісти»

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії «Соціалісти», яку Рада національної безпеки і оборони та Мін’юст вважають проросійською.

Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».

Суд постановив передати у власність держави майно партії і всіх її осередків. Партія ще може оскаржити рішення у Верховному суді.

Рішення суду, однак, не забороняє політикам цієї партії створювати нові політсили.

«Політики, які керували цими партіями і обиралися від них, можуть створювати нові партії і знову балотуватися. Таке ми спостерігали після заборони Компартії і після того, як зникла Партія регіонів. Усі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Лише після вироку суду вони не можуть знову йти у політику. Саме для того, щоб ім’я кожного держзрадника-політика пам’ятали і правоохоронці, і виборці, ми ведемо Реєстр держZрадників. Правоохоронці і суди мають зробити все, щоб їх притягнули до відповідальності», — заявила лідерка руху Віта Думанська.