Суд заборонив проросійську партію «Соціалісти»

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії «Соціалісти», яку Рада національної безпеки і оборони та Мін’юст вважають проросійською.
Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».
Суд постановив передати у власність держави майно партії і всіх її осередків. Партія ще може оскаржити рішення у Верховному суді.
Рішення суду, однак, не забороняє політикам цієї партії створювати нові політсили.
«Політики, які керували цими партіями і обиралися від них, можуть створювати нові партії і знову балотуватися. Таке ми спостерігали після заборони Компартії і після того, як зникла Партія регіонів. Усі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Лише після вироку суду вони не можуть знову йти у політику. Саме для того, щоб ім’я кожного держзрадника-політика пам’ятали і правоохоронці, і виборці, ми ведемо Реєстр держZрадників. Правоохоронці і суди мають зробити все, щоб їх притягнули до відповідальності», — заявила лідерка руху Віта Думанська.
- Партія «Соціалісти» була заснована у серпні 2014 року. Вона виступила з критикою влади, а про агресію росії висловлювалася неоднозначно. Її лідер Леонід Кожара наполягав на прямих переговорах з «адміністративною владою» на Донбасі.
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та Партія шарія. Після цього діяльність ОПзЖ припинили у Верховній Раді та в низці міськрад.
- 8 червня суд заборонив партію «Опозиційний блок».