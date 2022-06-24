Суд заборонив політичну партію «Русь Єдина». Раніше вона називалася Партія політики путіна

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії «Русь Єдина». Раніше вона носила назву «Партія політики путіна».

Про це пише пресслужба суду у своєму Facebook.

«Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії «Русь Єдина»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться в повідомленні.

Партія була створена в червні 2003 року під назвою «Словʼянський народно-патріотичний союз». Потім вона змінила назву на «Партія політики путіна», а згодом стала називатися «Русь Єдина». Її співголова — Олексій Ременюк, нардеп III та IV скликання. Найбільшою прихильністю партію користувалася в Криму, але набирала менше 0,5%.