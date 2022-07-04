Події 4 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ утримують частину Луганщини, на Зміїний доставили прапор України, на Херсонщині створили «уряд» рф

ЗСУ тримають оборону невеликої частини Луганщини, аби наші військові встигли побудувати захисні редути. На територіях, які обороняли ЗСУ, росіяни зруйнували інфраструктуру на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків. У Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, понад 10 тисяч — у Лисичанську. У районі Білогорівки тривають бої.

Артилерія ЗСУ знищила на півдні за ніч 36 військових росії, дві гаубиці, дві реактивні системи залпового вогню «Ураган», два танки, шість бронемашин, а також складі з боєприпасами. Крім того, українські бійці на Ізюмському напрямку підірвали склади з боєкомплектами артилерії російських військ.

На острові Зміїний встановили прапор України, військову операцію там завершено. Про це заявила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Росія знову обстрілювала прикордоння Сумщини ― понад 70 «прильотів», постраждали пацієнти психоневрологічного інтернату. Близько 13-ї години рашисти обстріляли Сумську область ракетами з гелікоптера. За минулий тиждень росія обстріляла прикордонні пункти в межах Чернігівської та Сумської областей понад 100 разів.

Голова розвідки Кирило Буданов заявив, що активність білоруської армії біля кордонів України має плановий характер ― загрози наступу поки немає. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що ЗСУ здатні розбити білоруські війська, і в Мінську це розуміють.

Відсутність води наразі є головною проблемою окупованого Маріуполя, не більше як 3% жителів мають до неї доступ. Люди вимушені долати кілометри, аби дістатися до пунктів набору води, де стоять величезні черги. Воду мешканці збирають скрізь, включно з каналізаційними колодязями, де з’явилася вода після експериментів із водопостачанням.

У захопленій Херсонській області створили російський «уряд». Його очолив ФСБшник, два російських чиновники отримали посади, а нардеп «Слуги народу», колаборант олексій ковальов став «заступником голови з питань сільського господарства».

Премʼєр-міністр Швеції Магдалена Андерссон побувала в Бучі та Бородянці Київської області. Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі, а також побувала в Бородянці.

Україна презентувала план відновлення країни. Він розрахований на 10 років і спрямований на прискорення стійкого економічного зростання. Всього план відновлення містить 850 проєктів, на їхню реалізацію потрібно приблизно $750 мільярдів. Якщо маєте власну ідею щодо відновлення, то її можна залишити на сайті.

Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі ― за те, що режим Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню путіна в Україну. Санкції стосуються імпорту та експорту товарів на суму близько £60 мільйонів. Уряд Великої Британії також обмежує доступ білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу, забороняючи більшості білоруських компаній випускати боргові зобовʼязання та цінні папери в Лондоні.