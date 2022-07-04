Війна. ЗСУ відійшли з Лисичанська, росіяни обстріляли Словʼянськ і Краматорськ, а Туреччина затримала корабель із краденим українським зерном. День 131: онлайн

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про відхід українських військових із Лисичанська. Також там заявили про захоплення росіянами кількох сіл навколо цього міста. Крім цього, російські війська масово обстріляли Словʼянськ та Краматорськ — загинули щонайменше 6 людей. У Туреччині затримали суховантаж, який перевозив викрадене з України зерно. Українська сторона подала запит на арешт корабля й конфіскацію майна. Про головні події сто тридцять першого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 3 липня — тут).