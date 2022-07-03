Українські військові залишили Лисичанськ

Українські війська відійшли від Лисичанська.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів», — повідомив Генштаб.

Там пояснили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. «Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід», — зазначили в Генштабі.