Інститут ведення війни: Українські військові відійшли із Лисичанська

Українські військові офіційно не оголошували про виведення військ, але й не повідомляли про оборонні бої навколо Лисичанська. Російські сили, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, що залишилася, найближчими днями, і, швидше за все, потім завдадуть удару по українських позиціях у Сіверську, а потім повернуться до наступу на Словʼянськ і Бахмут. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення.

Щодо іншого, то в міноборони рф заявили, що 2 липня начальник генштабу валерій герасимов проінспектував угруповання російських військ в Україні. Хоча міноборони росії і розмістило слайд-шоу зображень, які нібито доводять, що герасимов нещодавно був в Україні, але прикметно, що не було жодних відеозаписів того, як герасимов інспектує російські війська. Імовірно, росіяни таким чином намагались спростувати повідомлення про те, що герасимова усунули з посади в межах «чистки» через невдачі росії на війні.