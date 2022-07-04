Окупаційна влада Херсонської області створила «уряд». Місце в ньому отримав нардеп-колаборант олексій ковальов

Окупаційна влада Херсонської області заявила про створення «уряду», який очолив віцепрем’єр Калінінградської області, колишній співробітник ФСБ Сергій Єлісєєв.

Про це пишуть «Коммерсантъ» та Інтерфакс.

Так званим «заступником голови з внутрішньої політики» призначили росіянина Володимира Беспалова, який був заступником міністра з муніципального розвитку Калінінградської області.

Ще один російський чиновник Михайло Роликов, який був заступником голови адміністрації міського округу Кашира в Підмосков’ї, став «міністром освіти і науки».

Нардеп «Слуги народу» та колаборант олексій ковальов, який перебуває на окупованій території Херсонської області, отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».