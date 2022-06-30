Нардеп-колаборант олексій ковальов уперше після замаху зʼявився на відео — заявив про «диверсію українських спецслужб»

Нардеп «Слуги народу» та колаборант олексій ковальов, який перебуває на окупованій території Херсонської області, вперше зʼявився на відео після замаху. Відео із ним 30 червня опублікувало російське пропагандистське видання РИА.
Замах він називає «диверсією українських спецслужб», а також заявляє, що у понеділок повернеться до роботи і буде далі працювати на своєму виборчому окрузі — «до завершення моїх повноважень у 2023 році».
22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його машину. Глава української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що щодо ковальова була здійснена «певна дія».
Хто такий олексій ковальов?
Це народний депутат України, який у 2019 році обрався на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф.
Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції і звернулася до Верховної Ради, щоб позбавити ковальова мандата, і закликала Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи.