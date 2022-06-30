Нардеп-колаборант олексій ковальов уперше після замаху зʼявився на відео — заявив про «диверсію українських спецслужб»

Нардеп «Слуги народу» та колаборант олексій ковальов, який перебуває на окупованій території Херсонської області, вперше зʼявився на відео після замаху. Відео із ним 30 червня опублікувало російське пропагандистське видання РИА.

Замах він називає «диверсією українських спецслужб», а також заявляє, що у понеділок повернеться до роботи і буде далі працювати на своєму виборчому окрузі — «до завершення моїх повноважень у 2023 році».

22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його машину. Глава української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що щодо ковальова була здійснена «певна дія».