ЗСУ на півдні знищили 36 росіян, шість бронемашин і склад

Артилерія Збройних сил України за минулу ніч знищила 36 військових росії, дві гаубиці, дві реактивні системи залпового вогню «Ураган», два танки, шість спец- і бронемашин, а також склад із боєприпасами.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ворог активного наступу на півдні не веде і намагається закріпитися на своїх рубежах оборони. Поки росіяни ведуть постійні обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів.

Під вогонь зранку потрапили Нововоронцовка та Високопільська громада на Херсонщині, а також Висунськ на Миколаївщині. Даних про постраждалих нема. На Миколаївщині триває обстріл Широківської громади. На території Куцурубської, Первомайської, Воскресенської громад є пошкоджені і зруйновані будівлі, але без постраждалих.

У Заградівці Херсонської області двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвалися на касеті від російського реактивного снаряду. Одна людина загинула на місці, другу з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні.