На острові Зміїний встановили прапор України, військова операція там завершена

Військову операцію на Зміїному острові завершили, там вже встановили український прапор.

«Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена. Наразі ця територія знову повернута під юрисдикцію України», — заявила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.