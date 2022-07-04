Україна презентувала план відновлення країни. Ось що він передбачає

Україна на Конференція з питань відновлення, що проходить у Швейцарії, презентувала план відновлення країни.
План передбачений на 10 років. Він спрямований на прискорення стійкого економічного зростання, у його рамках визначили перелік Національних програм для досягнення ключових результатів:
- Зміцнення інституційної спроможності (перезапуск САП, НАБУ, завершення корпоратизації державних підприємств) — $0,1 млрд;
- Цифрова держава — $0,1 млрд;
- Зміцнення безпеки і оборони — $50 млрд;
- Прагнення до інтеграції в ЄС — $1 млрд;
- Відбудова чистого та захищеного середовища — $20 млрд;
- Енергетична незалежність та зелений курс — $130 млрд;
- Поліпшення бізнес-середовища — $5 млрд;
- Забезпечення конкурентного доступу до капіталі — $75 млрд;
- Забезпечення макрофінансової стабільності — $60-80 млрд;
- Розвиток секторів економіки з доданою вартістю — $50 млрд;
- Розширення та інтеграція логістики з ЄС — $120-160 млрд;
- Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів — $150-250 млрд;
- Відновлення та модернізація соціальної інфраструктури — $35 млрд;
- Розвиток системи освіти — $5 млрд;
- Модернізація системи охорони здоровʼя — $5 млрд;
- Розвиток систем культури та спорту — $20 млрд;
- Забезпечення ефективної соціальної політики — $7 млрд.
Всього у плані відновлення 850 проєктів, на їх реалізацію потрібно фінансування у приблизно $750 мільярдів. Якщо є власна ідея щодо відновлення, то її можна залишити на сайті.