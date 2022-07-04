«ЗСУ в силі їм серйозно наваляти». У МЗС України і розвідці прокоментували загрозу з боку білорусі

У Міністерстві закордонних справ України та Головному управлінні розвідки заявили, що ризику нападу з боку білорусі поки що немає.
Голова розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «РБК-Україна» сказав, що активність білоруської армії біля кордонів України має плановий характер, і без військ росії білорусь не наважиться щось робити. Наразі присутність російських військ там мізерна.
«На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує. В найближчій [перспективі] не буде. Як тільки вона з’явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати», — сказав він.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua запевнив, що ЗСУ здатні розбити білоруські війська, і у Мінську це розуміють.
«Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють», — сказав міністр.
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що білоруське керівництво формує «народне ополчення», посилює патрулювання територій біля кордону України і проводить там постійні навчання. Крім того, у білорусі створюють нове південне оперативне командування, яке перебуватиме на кордоні з Україною.
- У червні в Офісі президента заявили, що уважно стежать за армією білорусі. Україна опрацювала сценарій вторгнення військ білорусі, і ЗСУ до «зустрічі» готові. Наразі на кордоні білорусі з Україною перебувають до семи білоруських батальйонів, серед яких є й російські солдати. Це приблизно 3,5—4 тисячі особового складу.
- Інститут вивчення війни вважає, що білорусь навряд нападе на Україну від імені росії, адже у неї для цього недостатньо сил.
- 2 липня лукашенко заявив, що Збройні сили України намагалися завдати удару по військових обʼєктах на території його країни. За словами лукашенка, «всі ракети перехопили», але він дав наказ «взяти під приціл» центри ухвалення рішень «противників мінська».