«ЗСУ в силі їм серйозно наваляти». У МЗС України і розвідці прокоментували загрозу з боку білорусі

У Міністерстві закордонних справ України та Головному управлінні розвідки заявили, що ризику нападу з боку білорусі поки що немає.

Голова розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «РБК-Україна» сказав, що активність білоруської армії біля кордонів України має плановий характер, і без військ росії білорусь не наважиться щось робити. Наразі присутність російських військ там мізерна.

«На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує. В найближчій [перспективі] не буде. Як тільки вона з’явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати», — сказав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua запевнив, що ЗСУ здатні розбити білоруські війська, і у Мінську це розуміють.

«Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють», — сказав міністр.