Лукашенко заявив, що Україна нібито вдарила по території білорусі, але мінськ воювати не хоче

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Збройні сили України кілька днів тому намагалися завдати удару по військових обʼєктах на території його країни.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами лукашенка, «всі ракети були перехоплені». Також він повідомив, що наказав військовим «взяти під приціл» центри ухвалення рішень «противників мінська». Крім того, зазначив, що росія та білорусь мають «бути готовими протягом доби дзеркально відповісти на агресивні дії Заходу».

Водночас лукашенко наголосив, що воювати білорусь не хоче.

«Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Ціль одна — одним махом розібратися і з росією, і з білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон до України... Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна», — сказав лукашенко.