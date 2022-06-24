Інститут вивчення війни: Білорусь навряд нападе на Україну, а росія досягла значних успіхів у районі Сєвєродонецька

Білорусь навряд нападе на Україну від імені росії, адже у неї для цього недостатньо сил, а за останні кілька днів окупанти досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк — Лисичанськ.

Про це ідеться у зведенні Інституту ведення війни (ISW).

Так, білорусь і росія зберігають тісне військове співробітництво, а білоруські навчання, імовірно, частково спрямовані на те, щоб загрожувати Україні. Однак малоймовірно, що білорусь вступить у війну в Україні від імені росії. Як раніше оцінював ISW, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, неспроможен дозволити собі залучити і до того обмежені військові ресурси у війну через «внутрішні наслідки». Білоруські сили без підтримки навряд чи будуть ефективними, а росія не має резервів, необхідних для нового наступу на Київ.

Державна прикордонна служба України попередила 23 червня, що білоруські сили можуть здійснювати провокації вздовж кордону з Україною на тлі навчань. Крім цього, міністр оборони білорусі віктор хренін зустрівся 23 червня в Москві з міністром оборони росії сергієм шойгу, щоб обговорити поточні двосторонні військові угоди. Також користувачі білоруських соціальних мереж повідомляли, що 21 та 22 червня російські літаки доставили в аеропорт Гомел. щонайменше 16 ракет С-400 й один комплекс «Панцир».