Події 1 липня в огляді «Бабеля»: окупанти вдарили по житлових будинках на Одещині, у Маріуполі знайшли нову братську могилу цивільних

Вночі окупанти вдарили ракетами по Білгород-Дністровському району Одещини. Ракета зруйнувала дев’ятиповерховий житловий будинок у селі Сергіївка. У ньому загинули 17 людей, проте завали ще розбирають. Поранення отримали 38 людей, з них троє дітей. Також росіяни ракетним ударом зруйнували дві будівлі бази відпочинку ― три- та чотириповерхову. Там загинули три людини, з яких одна дитина. Ще одна людина травмована. Ракети Х-2 по Білгород-Дністровському району випустили стратегічні бомбардувальники Ту-22 з Чорного моря. В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби.

Напередодні війська росії вбили на Донеччині чотирьох цивільних. Люди загинули в Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську, ще 18 людей дістали поранення.

Війська рф продовжують обстрілювати Миколаївську область. Зранку по місту Миколаєву росіяни вдарили ракетами ― зафіксували близько 10 «прильотів». Також під російським вогнем опинилися Баштанський і Миколаївський райони. Обстріли були в Широківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Куцурубській, Радсадівській та Галіцинівській громадах.

У Кременчуку на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» рятувальники знайшли ще одне тіло та шість фрагментів тіл. Всього вже виявлено 28 фрагментів тіл. Станом на 1 липня загиблими вважаються 19 людей, а пораненими 62 людини. Госпіталізовані 26 людей.

У захопленому місті Маріуполь, на Лівобережжі знайшли нову братську могилу із понад 100 тілами ― під завалами на вулиці Київська, 53. Поруч могили окупанти розбирають завали, про перепоховання тіл не йдеться.

Окупанти штурмують Лисичанський нафтопереробний завод. Ворог утримує деякі частини заводу. Крім того, росіяни провели штурм у районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки та Малорязанцевого, частково мають успіх. Наступ противника у напрямку Лоскутівка ― Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили.

У Мінкультури отримали інформацію, що директор Святогірського історико-архітектурного заповідника Світлана Шарабан, імовірно, загинула. Офіційного підтвердження ще немає, але виявили авто з тілом. Звʼязок зі Світланою Шарабан перервався у квітні. Наразі відомо, що загинула її сестра.

В Україні починають збір на «Армію дронів», аби закрити ними лінію фронту. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворога. Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу та зробити свій внесок тут або задонатити власний дрон (навіть найпростіший, яким знімають пейзажі).

Українці не зацікавлені віддавати землі в обмін на мир у країні. Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для них є повернення територій окупованого Криму і всього Донбасу ― таку позицію мають 89% опитаних українців.

Австралія запровадила нові персональні санкції проти російських чиновників. У списку ― 16 осіб, серед них гімнастка аліна кабаєва, яку називають коханкою президента рф володимира путіна. Ось повний список.