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Австралія запровадила нові санкції проти росіян. У списку — аліна кабаєва

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Австралія запровадила нові персональні санкції проти російських чиновників. У списку — 16 осіб, серед них гімнастка аліна кабаєва, яку називають коханкою президента рф володимира путіна.

Крім неї, у санкційному списку:

  • голова ради директорів група компаній МРТ Роман Путін (племінник);
  • заступник голови правління «Согаза» Михайло Путін (двоюрідний брат);
  • бізнесмени Олександр Плехов та Ігор Путін (двоюрідний брат);
  • міністр сільського господарства Дмитро Патрушев (син секретаря Радбезу миколи патрушева);
  • президент пенсійного фонду «Газфонд» Юрій Шамалов;
  • міністр транспорту Віталій Савельєв;
  • міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін;
  • уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова;
  • член ради директорів «Согаза» Михайло Клішин;
  • голова правління компанії «Росгеологія» Сергій Горьков;
  • співзасновник компанії «Киевская площадь» Рік Нісанов;
  • колишній президент інвестиційної компанії «Система» Євген Новицький;
  • власник групи компаній ECH Григорій Берьозкін;
  • президент групи компаній «Меркурий» Ігор Кесаєв.