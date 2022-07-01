Австралія запровадила нові санкції проти росіян. У списку — аліна кабаєва

Австралія запровадила нові персональні санкції проти російських чиновників. У списку — 16 осіб, серед них гімнастка аліна кабаєва, яку називають коханкою президента рф володимира путіна.
Крім неї, у санкційному списку:
- голова ради директорів група компаній МРТ Роман Путін (племінник);
- заступник голови правління «Согаза» Михайло Путін (двоюрідний брат);
- бізнесмени Олександр Плехов та Ігор Путін (двоюрідний брат);
- міністр сільського господарства Дмитро Патрушев (син секретаря Радбезу миколи патрушева);
- президент пенсійного фонду «Газфонд» Юрій Шамалов;
- міністр транспорту Віталій Савельєв;
- міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін;
- уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова;
- член ради директорів «Согаза» Михайло Клішин;
- голова правління компанії «Росгеологія» Сергій Горьков;
- співзасновник компанії «Киевская площадь» Рік Нісанов;
- колишній президент інвестиційної компанії «Система» Євген Новицький;
- власник групи компаній ECH Григорій Берьозкін;
- президент групи компаній «Меркурий» Ігор Кесаєв.