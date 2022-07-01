Війна. Окупанти втекли з острова Зміїний та знімають зі зберігання техніку на Сахаліні, Україні готуються передати багато важкого озброєння. День 128: онлайн

У четвер стало відомо, що російські окупанти поспіхом евакуювалися з острова Зміїний після серії ударів Збройних Сил України. Залишки гарнізону двома катерами. При цьому, міноборони рф назвало цю втечу «жестом доброї волі». Разом з тим, на фоні втрат, російські окупанти почали знімати зі зберігання стару техніку, розташовану у найвіддаленіших куточках країни. Зокрема, мова йде про такі регіони як Калінінградська область і острів Сахалін. Крім того, президент США Джо Байден на саміті НАТО заявив, що 50 країн погодилися поставити Україні сотні танків, артилерійських установок, а також сотні тисячі боєприпасів. США окремо найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги на $800 млн. Про головні події сто двадцять восьмого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 30 червня — тут).