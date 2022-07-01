Опитування НДІ: Українці не хочуть віддавати землі в обмін на мир, єдиний варіант — повернення Донбасу та Криму

Українці не зацікавлені віддавати землі в обмін на мир у країні. Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для них є повернення територій окупованого Криму і всього Донбасу — таку позицію мають 89% опитаних українців.

Про це свідчить опитування Національного демократичного інституту, польові роботи проводив Київський міжнародний інститут соціології.

Українці також єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО: 90% хочуть, щоб Україна стала членом ЄС. Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів — 73%.

Щодо довіри ЗСУ та керівництву країни, то 97% довіряють або повністю довіряють Збройним силам України, а 85% довіряють президенту Володимиру Зеленському. Уряд і Верховна Рада теж користуються високою довірою — 56 і 40% відповідно.

Попри повномасштабну війну, опитані українці демонструють «безпрецедентний» оптимізм щодо майбутнього України: 87% повідомили, що вони оптимістично налаштовані щодо майбутнього країни.

Опитування проводили по всій країні телефоном з 2 до 11 травня. Загалом опитали 2 500 людей. Випадкова похибка не перевищує 2,2%.