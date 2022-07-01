Зранку російські війська обстріляли Миколаїв ракетами близько 10 разів

Війська рф продовжують обстрілювати Миколаївську область. Зранку по місту Миколаєву росіяни вдарили ракетами — зафіксували близько 10 «прильотів».

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, також під російським вогнем опинилися Баштанський і Миколаївський райони. Обстріли були у Широківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Куцурубській, Радсадівській та Галіцинівській громадах.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали пʼятеро людей. Дітей серед постраждалих немає. Усіх поранених доставили в медзаклади, їм надають необхідну допомогу.

Станом на ранок 1 липня, у миколаївських лікарнях перебувають 258 людей, які постраждали від атак російських окупантів на Миколаївщину. Ще 50 людей отримали допомогу амбулаторно.