Росіяни вперше вивезли з окупованого Бердянська судно з краденим українським зерном

З окупованого міста Бердянськ Запорізької області росіяни вивезли перше судно з 7 тисячами тонн зерна.

Про це у четвер, 30 червня, повідомив голова «адміністрації» області євген балицький.

Зерно відправлять до «дружніх країн».

На початку червня окупанти почали розміновувати порт Бердянська, 21 червня оголосили, що готові приймати судна.

Станом на 26 червня росіяни вивезли з захоплених територій 400 тисяч тонн зерна. У США вже заявили, що побудують зерносховища на кордоні України. Тим часом українська сторона створила маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна, а також має план Б на випадок подальшої блокади морських портів.