Україна створила маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна

Україна проклала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік.

«Ці маршрути неідеальні, тому що вони призводять до певних заторів, але ми робимо все, що в наших силах, щоб розвивати ці шляхи сполучення», — додав заступник міністра Сенік.

Він не повідомив, скільки зерна вже переміщено або буде переміщено цими маршрутами. Однак відомо, що Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Українська залізнична система працює з іншою колією, ніж у європейських сусідів (у Польщі в тому числі), тому зерно доводиться перевантажувати на кордоні, де не аж так багато перевантажувальних чи складських приміщень. Перенаправлення зерна до Румунії включає транспортування залізницею до портів на річці Дунай та завантаження на баржі для відправлення до порту Констанца — це складний і дорогий процес.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур.