Наступного року врожай в Україні може скоротитися на 40%

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив CNN, що наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%.
«Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35—40% менше, майже половина врожаю минулого року», — сказав він.
Висоцький пояснив, що Україна втратила 25% орних земель (окуповані). Ще приблизно 500 тисяч тонн зерна вкрали загарбники.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше казав, що росіянами вкрадено 600 тисяч тонн аграрної продукції.
- 8 червня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні через війну і окупацію засіяли на 25% менше територій, ніж торік.
- Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Україна вже розпочала постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.
- 8 червня пройшли перемовини між міністрами закордонних справ Туреччини та росії Мевлютом Чавушоглу та сергієм лавровим. Вони говорили, зокрема, про війну в Україні і розблокування українських портів. рф вимагає розмінувати українські порти, а Анкара вважає реалістичним план створення «зернового коридору». Представників України на цих перемовини не було.
- Питання гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції обговорюють в ООН, а також західні партнери України.