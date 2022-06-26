Мінагрополітики: окупанти вивезли з захоплених територій 400 тисяч тонн зерна

Від початку широкомасштабного вторгнення росія вивезла з захоплених українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтервʼю «Крим.Реалії».
«На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», — зазначив він.
Висоцький додав, що за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 мільярда.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.
- Раніше турецькі ЗМІ писали, що в Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, росії, Туреччини та ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна. Також за інформацією Milliyet, Туреччина та росія домовилися про переговори за участі України про вивіз зерна.