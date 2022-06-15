Україна готує план Б на випадок подальшої блокади морських портів росією

Україна продовжує працювати над питанням транспортуванням зернових через морські шляхи спільно з міжнародними партнерами.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, для безпечного транспортування морем потрібно мати кілька факторів, зокрема достатньо протикорабельної зброї та гарантований військовий супровід.

«Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, зможемо повідомити», — зазначив заступник міністра.

За його словами, Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, щоб у разі відсутності експорту через порти, зберігати й минулорічні залишки, і новий врожай.

«Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10—15 мільйонів тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя в разі неможливості швидкого експорту завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, щоб мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн», — розповів Висоцький.

Він також зауважив, що загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей, які розподілені по всій території України.