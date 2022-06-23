Справу віктора медведчука розглядатимуть у закритому режимі

Личаківський районний суд Львова слухатиме справу про держзраду і розграбування національних цінностей нардепом ОПзЖ віктором медведчуком у закритому режимі.
Про це повідомляють «Ґрати» і «Суспільне» із залу суду.
Про слухання у закритому режимі клопотали захист і сторона обвинувачення. Сам медведчук також просив провести його у закритому режимі.
Нардеп бере участь у засіданні в режимі відеоконференції. Разом із адвокатами він включається із зали Апеляційного суду Києва, як клопотала Служба безпеки. Це аргументировалося тим, що медведчук перебуває під арештом і привезти його до Львова наразі неможливо.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у віктора медведчука і тараса козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука».
- До цього вони випустили кілька частин із записами — у першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останній Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.
- 12 квітня цього року медведчука затримали, коли він намагався втекти з України. Після цього від дав низку свідчень про свої схеми та ймовірну участь у них колишнього президента Петра Порошенка.