Справу віктора медведчука розглядатимуть у закритому режимі

Личаківський районний суд Львова слухатиме справу про держзраду і розграбування національних цінностей нардепом ОПзЖ віктором медведчуком у закритому режимі.

Про це повідомляють «Ґрати» і «Суспільне» із залу суду.

Про слухання у закритому режимі клопотали захист і сторона обвинувачення. Сам медведчук також просив провести його у закритому режимі.

Нардеп бере участь у засіданні в режимі відеоконференції. Разом із адвокатами він включається із зали Апеляційного суду Києва, як клопотала Служба безпеки. Це аргументировалося тим, що медведчук перебуває під арештом і привезти його до Львова наразі неможливо.