«Порушує нейтралітет». Президент Молдови знову закликала вивести російські війська з Придністровʼя

Президент Молдови Майя Санду знову закликала вивести російські війська з Придністровʼя. Вона зазначила, що це порушує нейтралітет її країни.

Про це Санду заявила під час виступу в Європарламенті.

Вона зазначила, що наразі немає загрози для Молдови бути втягнутими у війну. Санду наголосила, що її країна лишається нейтральною, і це підтримують більшість громадян.

«Проте, щоб бути справді нейтральними, ми постійно закликаємо вивести російські війська з нашої території, бо їхня присутність у придністровському регіоні докорінно порушує наш нейтралітет і нашу незалежність», — заявила вона.