«Порушує нейтралітет». Президент Молдови знову закликала вивести російські війська з Придністровʼя

Президент Молдови Майя Санду знову закликала вивести російські війська з Придністровʼя. Вона зазначила, що це порушує нейтралітет її країни.
Про це Санду заявила під час виступу в Європарламенті.
Вона зазначила, що наразі немає загрози для Молдови бути втягнутими у війну. Санду наголосила, що її країна лишається нейтральною, і це підтримують більшість громадян.
«Проте, щоб бути справді нейтральними, ми постійно закликаємо вивести російські війська з нашої території, бо їхня присутність у придністровському регіоні докорінно порушує наш нейтралітет і нашу незалежність», — заявила вона.
- 22 квітня росія заявила про «другу фазу» війни проти України — у планах захопити весь Донбас і південь України до Придністров’я.
- 25 квітня в Тирасполі в будівлі «міністерства держбезпеки» пролунали вибухи, а 26 квітня у «ПМР» підірвали вежу телетранслятора російського радіо. Також повідомляли про вибухи на тираспольському аеродромі.
- Президент Молдови Майя Санду назвала вибухи у Придністров’ї спробою ескалації напруженості, яка вигідна провоєнним силам. Вона сказала, що інциденти повʼязані з протиборчими силами в регіоні. Українська розвідка запевняла, що боєздатність російських військ у Придністровʼї дуже низька.