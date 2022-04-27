У Мʼянмі суд виніс останній вирок колишній лідерці країни Аун Сан Су Чжі

У Мʼянмі, де владу ще в лютому минулого року захопила хунта, колишню лідерку країни Аун Сон Су Чжі визнали винною в корупції, що є останнім вироком у низці секретних судових процесів.

Про це повідомляє Reuters.

Так, суд визнав її винною в отриманні хабара — $600 тисяч у вигляді готівки та золотих злитків від колишнього голови міста Янгон. За це Аун Сон Су Чжі дали ще 5 років вʼязниці. Відтепер загальний термін її увʼязнення збільшився до 11 років, оскільки раніше її визнали винною у скоєнні інших злочинів.

Пані Су Чжі перебуває під арештом з лютого 2021 року, коли внаслідок військового перевороту повалили її уряд. Тоді хунта висунула їй 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними у сумі становить понад 190 років. Зокрема, ідеться про кілька звинувачень у корупції, кожне з яких передбачає максимальне увʼязнення терміном до 15 років, у порушенні карантину під час виборчої кампанії 2020 року, підбурюванні до інакомислення, у незаконному імпорті та зберіганні рацій, у порушенні Закону про державну таємницю колоніальної епохи. Аун Сан Су Чжі відкинула всі звинувачення і заявила, що всі вони мають політичний характер.

Коли хунта захопила владу, вона заарештувала понад 10 тисяч людей. Під час придушення інакомислення військові вбили 1 800 людей.