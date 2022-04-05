Португалія та Румунія висилають із своїх країн по 10 співробітників посольств росії

Румунія і Португалія оголосили, що висилають по десять праціників російських посольств у їхніх країнах.

Португалія оголосила десятьох співробітників російського посольства персонами нон грата. У них є два тижні, щоб залишити Португалію. Повідомляється, що вигнані працівники не дипломати.

Румунія теж висилає десятьох російських дипломатів, які діють не відповідно до міжнародних правил, повідомили у румунському МЗС, пише National Post.

«Румунська влада вирішила оголосити персонами нон грата на території Румунії десять осіб, які працюють у посольстві росії в Бухаресті, враховуючи, що їхні дії… суперечать Віденській конвенції», — йдеться в заяві міністерства.

Станом на 5 квітня російських дипломатів масово вислали Литва, Франція, Німеччина, Данія, Словаччина, Словенія Швеція, Італія, Іспанія, Латвія та Естонія.