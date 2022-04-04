Франція і Німеччина оголосили про масове висилання російських дипломатів.

Міністерство закордонних справ ФРН заявило, що висилає росіян на тлі масових вбивств цивільних російськими військами в українській Бучі (Київська область).

«Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та його пропагандистів і про прагнення знищення, яке не знає меж. Ми побоюємося подібних картин із багатьох інших місць України, окупованих російськими військами», — йдеться у заяві німецького МЗС.

За даними Spiegel, загалом персонами нон грата оголосили 40 співробітників посольства рф. Вони повинні залишити Берлін у найближчі пʼять днів.

Франція висилає близько 30 російських дипломатів за діяльність, яка суперечить інтересам безпеки країни, повідомляє BFM TV. Цей крок «є частиною європейського підходу», — заявили у МЗС країни.