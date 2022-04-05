Латвія та Естонія закривають по два консульства рф і висилають російських дипломатів

Латвія закриває два російські консульства — у Даугавпілсі та Лієпаї, і визнає російських дипломатів з цих консульств персонами нон грата у країні.

«Рішення ухвалили на знак солідарності з Україною в її боротьбі проти неспровокованої та невиправданої військової агресії та війни, розпочатої росією [...]. Міжнародне співтовариство отримало численні повідомлення про вбивства, звірства та воєнні злочини, вчинені російськими військами проти мирного населення, і про російських військових, які навмисно атакували цивільне майно та інфраструктуру в окупованих регіонах України», — йдеться в повідомленні МЗС Латвії.

На такі ж самі кроки пішла й Естонія. Вона закриває консульства рф у Тарту і Нарві та теж висилає співробітників цих консульств із країни — вони мають покинути Естонію до 30 квітня.

Станом на 5 квітня російських дипломатів масово вислали Литва, Франція, Німеччина, Данія, Словаччина, Швеція, Італія та Іспанія.