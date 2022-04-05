Італія та Швеція теж висилають російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Італії оголосило про вислання 30 російських дипломатів. Вони повинні залишити країну й оголошені персонами нон грата.

Рішення ухвалили за погодженням з іншими європейськими й атлантичними партнерами. Воно пов’язане з національною безпекою в контексті нападу рф на Україну.

Уряд Швеції висилає трьох дипломатів, пише Aftonbladet. Зазначається, що вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність. При цьому, за оцінками шведської Служби безпеки, оріентовно десять росіян у посольстві займаються розвідкою.