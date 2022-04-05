Данія висилає 15 співробітників розвідки росії, які працювали під прикриттям у посольстві

Міністерство закордонних справ Данії оголосило про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві рф у Копенгагені.

Про цей йдеться у заяві відомства.

У росіян є 14 днів на те, щоб залишити країну. «Цим рішенням ми посилаємо москві чіткий сигнал, що ми не погоджуємось з тим, що офіцери російської розвідки шпигують на данській землі. Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати», — заявив голова МЗС Єппе Кофод.

Російський посол і решта працівників посольства залишаються, але послу повідомили про засудження дій російських військових в українській Бучі, де вони катували і вбивали цивільних.

До цього російських дипломатів і працівників посольств росії масово вислали Німеччина, Франція і Литва. Литва першою з країн ЄС закрила російське консульство і відкликала свого посла з рф.