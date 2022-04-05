Іспанія висилає із країни 25 російських дипломатів

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про негайну висилку з Іспанії «щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства російської федерації».

Про це повідомляє El Espanol.

Глава МЗС Іспанії пояснив це тим, що вони «становлять загрозу інтересам безпеки Іспанії», а також, що це — «наслідок дій жорстокої війни, які ми бачили в Бучі та Маріуполі». Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало посольство України.

Про рішення вислати російських дипломатів також оголосили Чехія, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Франція, Данія, Італія та Швеція.