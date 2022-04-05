Словенія видворяє 33 російських дипломати зі своєї території

Словенія скорочує чисельність персоналу російського посольства.

Міністерство закордонних справ Словенії заявило, що скорочує чисельність персоналу російського посольства після того, як викликало посла рф Тимура Ейвазова. Йому висловили протест у зв’язку з очевидними доказами того, що збройні сили рф вчинили воєнні злочини проти мирного населення в українському місті Буча.