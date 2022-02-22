Рада засудила визнання Росією незалежності так званих «Л/ДНР» та закликала світ ввести санкції

Верховна Рада України на засіданні 22 лютого ухвалила постанову щодо визнання Росією незалежності так званих «Л/ДНР». Нардепи закликали світ запровадити жорсткі санкції проти РФ, зокрема відключити від SWIFT та заморозити запуск «Північного потоку — 2».

Проєкт постанови № 7088 підтримали 336 депутатів.

Парламент також підтримує запити до держав — членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести невідкладні консультації для зниження напруги та гарантування безпеки України.

«Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів», — ідеться у документі.

У заяві наголошується, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі районі Донецької та Луганської областей залишаються невід’ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц уже доручив уряду країни зупинити сертифікацію російського газопроводу «Північний потік — 2» після рішення Росії визнати незалежність «Л/ДНР».