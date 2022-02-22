Рада осудила признание Россией независимости так называемых «Л/ДНР» и призвала мир ввести санкции

Верховная Рада Украины на заседании 22 февраля приняла постановление об осуждении признания Россией независимости так называемых «Л/ДНР». Нардепы призвали мир ввести жесткие санкции против РФ, в частности, отключить от SWIFT и заморозить запуск «Северного потока — 2».
Проект постановления № 7088 поддержали 336 депутатов.
Парламент также поддерживает запросы к государствам — членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести безотлагательные консультации для снижения напряжения и обеспечения безопасности Украины.
«Российская Федерация совершила очередной акт агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ», — говорится в документе.
В заявлении отмечается, что Автономная Республика Крым и Севастополь, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.
Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц уже поручил правительству страны остановить сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2» после решения России признать независимость «Л/ДНР».
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».
- 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией.