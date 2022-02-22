Україна проведе консультації з ОБСЄ та «нормандською четвіркою», щоб визначити формат переговорів щодо Донбасу

Українська делегація у Тристоронній контактній групі проводитиме консультації з ОБСЄ та країнами «нормандського формату» через рішення Росії визнати незалежність «Л/ДНР».

Про це повідомляє пресслужба делегації.

Делегація засудила рішення російської влади, яке «може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей». Також в делегації підкреслили, що протягом минулого тижня російська делегація неодноразово ухилялась від участі в консультаціях у форматі Тристоронньої контактної групи, «реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування».