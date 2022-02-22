Україна проведе консультації з ОБСЄ та «нормандською четвіркою», щоб визначити формат переговорів щодо Донбасу

Українська делегація у Тристоронній контактній групі проводитиме консультації з ОБСЄ та країнами «нормандського формату» через рішення Росії визнати незалежність «Л/ДНР».
Про це повідомляє пресслужба делегації.
Делегація засудила рішення російської влади, яке «може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей». Також в делегації підкреслили, що протягом минулого тижня російська делегація неодноразово ухилялась від участі в консультаціях у форматі Тристоронньої контактної групи, «реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування».
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».
- Влада Росії може ще визначити межі «ЛНР» і «ДНР».
- У вівторок, 22 лютого, так звані «парламенти» російських утворень «Л/ДНР» ратифікували договори із Росією про «дружбу, співпрацю та взаємодопомогу».