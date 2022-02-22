Украина проведет консультации с ОБСЕ и «нормандской четверкой», чтобы определить формат переговоров по Донбассу

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе будет проводить консультации с ОБСЕ и странами «нормандского формата» по поводу решения России признать независимость «Л/ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба делегации.

Делегация осудила решение российских властей, которое «может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей». Также в делегации подчеркнули, что в течение прошлой недели российская делегация неоднократно уклонялась от участия в консультациях в формате Трехсторонней контактной группы, «реализуя свой план посредством эскалации ситуации безопасности на линии разграничения».