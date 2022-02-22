Украина проведет консультации с ОБСЕ и «нормандской четверкой», чтобы определить формат переговоров по Донбассу

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе будет проводить консультации с ОБСЕ и странами «нормандского формата» по поводу решения России признать независимость «Л/ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба делегации.
Делегация осудила решение российских властей, которое «может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей». Также в делегации подчеркнули, что в течение прошлой недели российская делегация неоднократно уклонялась от участия в консультациях в формате Трехсторонней контактной группы, «реализуя свой план посредством эскалации ситуации безопасности на линии разграничения».
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».
- Власти России могут еще определить границы «ЛНР» и «ДНР».
- Во вторник, 22 февраля, так называемые «парламенты» российских образований «Л/ДНР» ратифицировали договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи».