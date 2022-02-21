Зеленський скликав екстрене засідання РНБО. Перед цим він поговорив з лідерами Німеччини та Франції

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони. Перед цим він переговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський написав у своєму Twitter.
«У звʼязку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Емманюелем Макроном і Олафом Шольцем та скликав РНБО», — зазначив він.
Також стало відомо, що Шольц і Макрон поговорили із Путіним. У Німеччині зазначили, що канцлер засудив наміри Росії визнати «Л/ДНР».
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- 16 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» . Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.
- Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ не оголосив рішеня про визнання самопроголошених утворень «Л/ДНР». Перед цим ватажки невизнаних утворень звернулися до лідера Кремля з відповідним проханням. Путін заявив, що рішення щодо визнання «Л/ДНР» він ухвалить сьогодні, 21 лютого.