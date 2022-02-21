Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. Перед этим он побеседовал с лидерами Германии и Франции

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Перед этим он переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эманнюэлем Макроном.
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
«В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО», — отметил он.
Также стало известно, что Шольц и Макрон переговорили с Путиным. В Германии отметили, что канцлер осудил намерения России признать «Л/ДНР».
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, прежде всего, выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- 16 февраля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласен, что такое признание противоречит Минским соглашениям.
- Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных образований «Л/ДНР». Перед этим главари непризнанных образований обратились к лидеру Кремля с соответствующей просьбой. Путин заявил, что решение о признании «Л/ДНР» он примет сегодня, 21 февраля.