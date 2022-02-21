На Донбасі під час обстрілу Зайцевого загинули двоє українських військових

Під час обстрілу селища Зайцеве на Донбасі загинули двоє українських військових. Ще троє отримали поранення.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

«Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох поранено. Ще одного воїна поранено у Водяному. Попередня кваліфікація — ст. 258 ККУ (терористичний акт)», — йдеться у повідомленні.

В останньому зведенні від ООС за 17:00 повідомлень про загиблих військових немає — лише про чотирьох поранених бійців ЗСУ.

Також у Новолуганському снаряд влучив у квартиру на другому поверсі житлового будинку. Крім цього, під обстріл потрапив гуртожиток. Унаслідок обстрілів загинув цивільний — 51-річний житель селища.

«Протягом доби через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька — Дружба та Озарянівка», — розповіли у поліції.